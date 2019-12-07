Організатор наркотрафіку Київ-Маріуполь хотів "відкупитися" у слідчого
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Поліція викрила на спробі підкупу слідчого організатора наркотрафіку Київ-Маріуполь, який намагався уникнути покарання. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУНП в Донецькій області.
У поліції вказали, що раніше затримали банду наркодилерів, які виготовляли і продавали наркотики у столиці та на Донеччині. "Організатором наркомережі виявився колишній співробітник міліції, мешканець Києва", - розповіли правоохоронці.
Поліцейські доставили підозрюваного до Маріуполя. Вчора, за рішенням суду, його було заарештовано на 60 діб з правом внесення застави у 525 тис. грн. Його спільнику, який розповсюджував наркотики в Маріуполі, також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою звільнення під 575 тис. грн застави.
За даними поліції, водночас зловмисник намагався вийти на волю за набагато меншу суму і запропонував працівнику слідчого управління поліції Донецької області хабар у валюті. А передати гроші, як зазначається, попросив свою родичку, сказавши жінці, що це "плата за послуги адвоката".
"Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції задокументували злочин та вилучили кошти на суму близько 40 тисяч у гривневому еквіваленті", - додали правоохоронці.
Йдеться про 1250 доларів США і 300 євро.
Стосовно наркозбувальника відкрито ще одне кримінальне провадження - за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.
Нагадаємо, на Донеччині в посилках на пошті виявили наркотики та бойову гранату.