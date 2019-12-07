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Организатор наркотрафика Киев-Мариуполь хотел "откупиться" у следователя

Организатор наркотрафика Киев-Мариуполь хотел "откупиться" у следователя

Киев  •  УНН

 • 11033 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Полиция разоблачила на попытке подкупа следователя организатора наркотрафика Киев-Мариуполь, который пытался избежать наказания. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в Донецкой области.

В полиции отметили, что ранее задержали банду наркодилеров, которые изготавливали и продавали наркотики в столице и в Донецкой области. "Организатором наркосети оказался бывший сотрудник милиции, житель Киева", - рассказали правоохранители.

Полицейские доставили подозреваемого в Мариуполь. Вчера, по решению суда, он был арестован на 60 суток с правом внесения залога в 525 тыс. грн. Его сообщнику, который распространял наркотики в Мариуполе, также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой освобождения под 575 тыс. грн залога.

По данным полиции, одновременно злоумышленник пытался выйти на свободу за гораздо меньшую сумму и предложил работнику следственного управления полиции Донецкой области взятку в валюте. А передать деньги, как указано, попросил свою родственницу, сказав женщине, что это "плата за услуги адвоката".

"Оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции задокументировали преступление и изъяли средства на сумму около 40 тысяч в гривневом эквиваленте", - добавили правоохранители.

Речь идет о 1250 долларах США и 300 евро.

Относительно наркосбытчика открыто еще одно уголовное производство - по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

Напомним, в Донецкой области в посылках на почте обнаружили наркотики и боевую гранату.

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