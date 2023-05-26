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Оренда комунальної та державної нерухомості через онлайн-аукціони: як це працює і чому вигідно

Оренда комунальної та державної нерухомості через онлайн-аукціони: як це працює і чому вигідно

Київ • УНН

 • 745437 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Шукаєте приміщення для власної справи або ж місце для релокації бізнесу? Маєте сумніви щодо оренди, а онлайн-аукціон вважаєте складним? Насправді все простіше, ніж може здаватися. Через електронні торги держава й органи місцевого самоврядування надають підприємцям в оренду своє майно. У чому переваги і як взяти участь – розказуємо в матеріалі, передає УНН.

Війна вплинула на всіх українців. Нині серед болючих для підприємців питань: обмежений бюджет й менша кількість доступних для оренди обʼєктів. Проте значна кількість вільних до оренди приміщень є у власності держави та міст і селищ.

Що робити, якщо, наприклад, хочете перевезти свій бізнес з Харківщини до Львова, а коштів на придбання приміщення немає? Знайти за оголошенням не так просто, та й орендодавці не завжди сумлінні. Зверніть увагу на державні онлайн-аукціони.

Фонд держмайна є найбільшим орендодавцем у країні за загальною площею нерухомості, яка здається. Площа усіх об’єктів разом складає 7,8 млн кв. м. ФДМУ супроводжує понад 14 тисяч орендних контрактів, 25% з яких укладені з фізичними особами. Серед доступної нерухомості: офісні приміщення, складські будівлі та промислові споруди. У середньому Фонд проводить 27 орендних аукціонів на тиждень. Всі вони відбуваються в електронному форматі у системі Прозорро.Продажі.

Державна електронна торгова система Прозорро.Продажі — це своєрідна вітрина, де Фонд держмайна України та органи місцевої влади виставляють свої об’єкти, а бізнес може вибрати щось відповідно до своїх потреб. Розглянемо детальніше, які переваги у цьому є.

Фіксована вартість на час оренди.

Підприємець отримує “страховку” від неприємних сюрпризів. Наприклад, що виженуть з приміщення або раптово підвищать орендну плату з умовних 10-ти тисяч гривень до 20-ти.

Великий вибір об’єктів по всій країні, яких немає на інших ресурсах.

Система дає можливість обрати унікальні обʼєкти, які може виставити тільки держава або громада. Наприклад, офісна будівля в центрі столиці або камʼяниця у Львові.

Ринкова ціна.

Існує хибна думка, що на аукціонах представлені тільки дорогі й великі об’єкти. Але насправді приміщення дуже різні — як за ціною, так і за площею. Ринкова ціна на об’єкт визначається шляхом конкуренції учасників під час аукціону.

Прозорість та доступність системи.

З 2020 року відповідно до законодавства державна та комунальна власність повинна здаватися в оренду виключно через е-аукціони. Система “Прозорро.Продажі” забезпечує рівний доступ до участі в аукціоні, кожного учасника. Перемагає той, хто запропонує найвищу ціну.

Один з аспектів, над яким зараз працюють у Фонді держмайна — термін здачі в оренду. Директор Департаменту оренди ФДМУ Андрій Шрамко пояснює, що для об’єктів державної власності наразі діють обмеження — договори укладаються на час воєнного стану + 12 місяців після.

«Фонд ініціював скасування зазначеного обмеження строку оренди та повернення до практики укладення п’ятирічних орендних контрактів. Законопроєкт вже у Верховній Раді. Очікуємо, що продовження термінів оренди збільшить конкуренцію на аукціонах та дозволить підприємцям реалізовувати більш амбітні проєкти, адже створити бізнес та окупити інвестиції за такий термін значно простіше, ніж за рік», — зауважив Андрій Шрамко.

Владислав Уривський, проектний менеджер Прозорро.Продажі, зазначає, що оренда майна через державні е-аукціони — це можливість не лише для держави ефективно управляти своїм майном, а й для громад залучати гроші під час війни до своїх бюджетів.

“За даними Прозорро.Продажі близько 70% е-аукціонів з оренди майна в системі — це торги, які оголосили й успішно провели органи місцевого самоврядування. На таких аукціонах стартова ціна на комунальні обʼєкти зростає більше, ніж вполовину, відтак на місцях реалізують майно за ринковими цінами, а підприємці отримують прозорість та гарантію угоди. Щобільше, минулого року уряд ухвалив зміни, аби підтримати орендарів державного й комунального майна під час війни, й передбачив пільги для військовослужбовців й підприємців у визначених регіонах. А договори, дія яких закінчується під час війни, автоматично продовжаться на тих же умовах до скасування воєнного стану та ще чотирьох місяців після цього”, — пояснює Владислав Уривський.

Щоб знайти приміщення державної або комунальної власності для оренди, необхідно зробити кілька нескладних кроків:

- зайти на сайт Прозорро.Продажі до розділу “Аукціони”, обрати напрям роботи – “Оренда державного та комунального майна” – і отримати список доступних приміщень. За допомогою додаткових фільтрів відсортувати варіанти;

- обрати об’єкт потенційної оренди, вивчити інформацію та ознайомитись з умовами;

- зареєструватися і подати заявку на участь в аукціоні на одному із 40 акредитованих онлайн-майданчиків

- зробити переможну ставку.

Якщо у вас виникли складнощі – на допомогу прийде персональний менеджер.

За новинами та пропозиціями ринку зручно стежити на телеграм-каналі ФДМУ та на сторінці Прозорро.Продажі у Facebook.

*Цю статтю створено за підтримки американського народу для проєкту "Діяльність у рамках реформи державних підприємств України" (SOERA), який фінансує Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Погляди авторів, висловлені у цих публікаціях не обов’язково відображають погляди Агентства США, проєкту "Діяльність у рамках реформи державних підприємств України" (SOERA) або уряду.

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