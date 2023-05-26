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Аренда коммунальной и государственной недвижимости через онлайн-аукционы: как это работает и почему выгодно

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 мая. УНН. Ищете помещение для собственного дела или место для релокации бизнеса? Сомневаетесь в аренде, а онлайн-аукцион считаете сложным? На самом деле все проще, чем может показаться. Через электронные торги государство и органы местного самоуправления предоставляют предпринимателям в аренду свое имущество. В чем преимущества и как принять участие – рассказываем в материале, передает УНН.

Война повлияла на всех украинцев. Сейчас среди болезненных для предпринимателей вопросов: ограниченный бюджет и меньшее количество доступных для аренды объектов. Однако значительное количество свободных к аренде помещений есть в собственности государства и городов и поселков.

Что делать, если, например, хотите перевезти свой бизнес из Харьковщины во Львов, а средств на покупку помещения нет. Найти по объявлению не так просто, да и арендодатели не всегда добросовестные. Обратите внимание на государственные онлайн-аукционы.

Фонд госимущества является крупнейшим арендодателем в стране по общей площади сдаваемой недвижимости. Площадь всех объектов вместе составляет 7,8 млн кв. м. ФГИУ сопровождает более 14 тысяч арендных контрактов, 25% из которых заключены с физическими лицами. Среди доступной недвижимости: офисные помещения, складские здания и промышленные сооружения. В среднем Фонд проводит 27 арендных аукционов в неделю. Все они происходят в электронном формате в системе Прозорро.Продажи.

Государственная электронная торговая система Прозорро.Продажи — это своеобразная витрина, где Фонд госимущества Украины и органы местной власти выставляют свои объекты, а бизнес может выбрать что-то в соответствии со своими потребностями. Рассмотрим подробнее, какие преимущества в этом есть.

Фиксированная стоимость на время аренды.

Предприниматель получает “страховку” от неприятных сюрпризов. Например, что выгонят из помещения или внезапно повысят арендную плату с условных 10-ти тысяч гривен до 20-ти.

Большой выбор объектов по всей стране, которых нет на других ресурсах.

Система дает возможность выбрать уникальные объекты, которые может выставить только государство или громада. Например, офисное здание в центре столицы или каменица во Львове.

Рыночная цена.

Существует ошибочное мнение, что на аукционах представлены только дорогие и крупные объекты. Но на самом деле помещения очень разные — как по цене, так и по площади. Рыночная цена на объект определяется путем конкуренции участников во время аукциона.

Прозрачность и доступность системы.

С 2020 года в соответствии с законодательством государственная и коммунальная собственность должна сдаваться в аренду исключительно через е-аукционы. Система “Прозорро.Продажи” обеспечивает равный доступ к участию в аукционе, каждого участника. Побеждает тот, кто предложит самую высокую цену.

Один из аспектов, над которым сейчас работают в Фонде госимущества — срок сдачи в аренду. Директор Департамента аренды ФГИУ Андрей Шрамко объясняет, что для объектов государственной собственности сейчас действуют ограничения — договоры заключаются на время военного положения + 12 месяцев после.

«Фонд инициировал отмену указанного ограничения срока аренды и возвращение к практике заключения пятилетних арендных контрактов. Законопроект уже в Верховной Раде. Ожидаем, что продление сроков аренды увеличит конкуренцию на аукционах и позволит предпринимателям реализовывать более амбициозные проекты, ведь создать бизнес и окупить инвестиции за такой срок значительно проще, чем за год», — отметил Андрей Шрамко.

Владислав Урывский, проектный менеджер Прозорро.Продажи, отмечает, что аренда имущества через государственные е-аукционы — это возможность не только для государства эффективно управлять своим имуществом, но и для громад привлекать деньги во время войны в свои бюджеты.

“По данным Прозорро.Продажи около 70% е-аукционов по аренде имущества в системе — это торги, которые объявили и успешно провели органы местного самоуправления. На таких аукционах стартовая цена на коммунальные объекты возрастает более чем вполовину, поэтому на местах реализуют имущество по рыночным ценам, а предприниматели получают прозрачность и гарантию сделки. Более того, в прошлом году правительство приняло изменения, чтобы поддержать арендаторов государственного и коммунального имущества во время войны, и предусмотрело льготы для военнослужащих и предпринимателей в определенных регионах. А договоры, действие которых заканчивается во время войны, автоматически продолжатся на тех же условиях до отмены военного положения и еще четырех месяцев после этого”, — объясняет Владислав Урывский.

Чтобы найти помещение государственной или коммунальной собственности для аренды, необходимо сделать несколько несложных шагов:

- зайти на сайт Прозорро.Продажи в раздел “Аукционы”, выбрать направление работы – “Аренда государственного и коммунального имущества” – и получить список доступных помещений. С помощью дополнительных фильтров отсортировать варианты;

- выбрать объект потенциальной аренды, изучить информацию и ознакомиться с условиями;

- зарегистрироваться и подать заявку на участие в аукционе на одной из 40 аккредитованных онлайн-площадок

- сделать победную ставку.

Если у вас возникли сложности – на помощь придет персональный менеджер.

За новостями и предложениями рынка удобно следить на телеграм-канале ФГИУ и на странице Прозорро.Продажи в Facebook.

*Эта статья создана при поддержке американского народа для проекта "Деятельность в рамках реформы государственных предприятий Украины" (SOERA), который финансирует Агентство США по международному развитию (USAID). Взгляды авторов, высказанные в этих публикациях не обязательно отражают взгляды Агентства США, проекта "Деятельность в рамках реформы государственных предприятий Украины" (SOERA) или правительства.

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