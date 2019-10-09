Опубліковано відео переміщення турецьких військ на кордон з Сирією
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Туреччина перекинула бронетехніку до кордону з Сирією. Про це повідомило агентство Anadolu, опублікувавши відеоролик з колоною військової техніки, пише УНН з посиланням на відповідний матеріал.
На кадрах видно пересування бронеавтомобілів різного типу, армійських вантажівок та іншої військової техніки. Їх проводжають турецькі громадяни, які тримають в руках прапори Туреччини.
За даними Anadolu, колона складається приблизно з 130 одиниць техніки. Як підкреслило агентство, бронетехніка в’їхала в місто Акчакале в провінції Шанліурфа, яке розташоване неподалік від кордону з Сирією.
Напередодні, 8 жовтня, парламент Туреччини продовжив мандат на проведення військових операцій на території Сирії та Іраку до жовтня 2020 року.
Тим часом, Пентагон ще 7 жовтня закрив повітряний простір над сирійським Курдистаном для турецької авіації, а також виключив Туреччину з мережі обміну розвідінформацією. Пентагон повідомив, що турецька атака “створює ризики” для самої Туреччини. Військові вимагали від президента США повернутися до ідеї створення “зони безпеки” вздовж турецького кордону, яка буде вільна від курдських бійців і патрулюватися турками і американцями.
Як писав УНН раніше, Сполучені Штати не підтримуватимуть і будь-яким чином брати участь у військовій операції, яку Туреччина збирається проводити на півночі і північному сході Сирії.