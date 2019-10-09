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Опубликовано видео перемещения турецких войск на границу с Сирией

Киев • УНН

 • 17972 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Турция перебросила бронетехнику к границе с Сирией. Об этом сообщило агентство Anadolu, опубликовав видеоролик с колонной военной техники, пишет УНН со ссылкой на соответствующий материал.

Опубликовано видео перемещения турецких войск на границу с Сирией

На кадрах видно передвижение бронеавтомобилей разного типа, армейских грузовиков и другой военной техники. Их провожают турецкие граждане, которые держат в руках флаги Турции.

По данным Anadolu, колонна состоит приблизительно из 130 единиц техники. Как подчеркнуло агентство, бронетехника въехала в город Акчакале в провинции Шанлыурфа, который расположен неподалеку от границы с Сирией.

Накануне, 8 октября, парламент Турции продлил мандат на проведение военных операций на территории Сирии и Ирака до октября 2020 года.

Тем временем, Пентагон еще 7 октября закрыл воздушное пространство над сирийским Курдистаном для турецкой авиации, а также исключил Турцию из сети обмена развединформацией. Пентагон сообщил, что турецкая атака “создает риски” для самой Турции. Военные потребовали от президента США вернуться к идее создания “зоны безопасности” вдоль турецкой границы, которая будет свободна от курдских бойцов и патрулироваться турками и американцами.

Как писал УНН ранее, Соединенные Штаты не будут поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции, которую Турция собирается проводить на севере и северо-востоке Сирии.

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