Опубліковано відео смертельної ДТП у Броварах, яку спричинив працівник поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Очільник Державного бюро розслідувань Роман Труба на своєму Telegram-каналі опублікував відео смертельної ДТП у Броварах, яку спричинив поліцейський, пише УНН.
“Ще одна смертельна ДТП за участю правоохоронця. П’яний працівник поліції охорони на шаленій швидкості просто „зніс“ трьох людей, які стояли на зупинці громадського транспорту”, — вказав він у повідомлення.
За попередньою інформацією: працівник поліції охорони, будучи в стані алкогольного сп’яніння, перебував за кермом автомобіля марки “Опель”. Проїжджаючи по вулиці Київській в місті Бровари, він в’їхав у зупинку громадського транспорту. У результаті поліцейський скоїв наїзд на сімейну пару та велосипедиста — від отриманих травм жінка загинула на місці, її чоловік та велосипедист отримали тілесні ушкодження різного ступеню.
Наразі вирішується питання про повідомлення правоохоронцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. Готується клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.