ДБР затримало працівника поліції, який спричинив смертельну ДТП у Броварах
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань затримали поліцейського, який 26 вересня скоїв наїзд на зупинку громадського транспорту, в результаті чого загинула жінка. Вирішується питання про повідомлення правоохоронцю про підозру. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
“Слідчі затримали поліцейського-водія взводу реагування Броварського міжрайонного відділу Управління поліції охорони в Київській обл., який скоїв наїзд на зупинку громадського транспорту, у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (затримання уповноваженою службовою особою — ред.)”, — йдеться в повідомленні.
Наразі вирішується питання про повідомлення правоохоронцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.
“Готується клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, пачальника ДСО Київської області, підопічний якого підозрюється у смертельній ДТП у Броварах, відсторонили від виконання обов’язків.