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ГБР задержало работника полиции, совершил смертельное ДТП в Броварах

Киев • УНН

 • 11887 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Следователи территориального управления Государственного бюро расследований задержали полицейского, который 26 сентября совершил наезд на остановку общественного транспорта, в результате чего погибла женщина. Решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

ГБР задержало работника полиции, совершил смертельное ДТП в Броварах

“Следователи задержали полицейского-водителя взвода реагирования Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Киевской обл., который совершил наезд на остановку общественного транспорта, в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным должностным лицом — ред.)”, — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 ККУ — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение.

“Готовится ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей”, — говорится в сообщении.

Напомним, пачальника ГСО Киевской области, подопечный которого подозревается в смертельном ДТП в Броварах, отстранили от исполнения обязанностей.

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