ГБР задержало работника полиции, совершил смертельное ДТП в Броварах
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Следователи территориального управления Государственного бюро расследований задержали полицейского, который 26 сентября совершил наезд на остановку общественного транспорта, в результате чего погибла женщина. Решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
“Следователи задержали полицейского-водителя взвода реагирования Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Киевской обл., который совершил наезд на остановку общественного транспорта, в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным должностным лицом — ред.)”, — говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 ККУ — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение.
“Готовится ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей”, — говорится в сообщении.
Напомним, пачальника ГСО Киевской области, подопечный которого подозревается в смертельном ДТП в Броварах, отстранили от исполнения обязанностей.