Опубликовано видео смертельной ДТП в Броварах, которую совершил работник полиции

“Еще одно смертельное ДТП с участием полицейского. Пьяный работник полиции охраны на большой скорости просто „снес“ трех человек, которые стояли на остановке общественного транспорта”, — отметил он в сообщение.

По предварительной информации: работник полиции охраны, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился за рулем автомобиля марки “Опель”. Проезжая по улице Киевской в городе Бровары, он въехал в остановку общественного транспорта. В результате полицейский совершил наезд на семейную пару и велосипедиста — от полученных травм женщина погибла на месте, ее муж и велосипедист получили телесные повреждения разной степени.

Сейчас решается вопрос о сообщение полицейскому о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего или причинивших тяжелое телесное повреждение. Готовится ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.