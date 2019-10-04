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Опубліковано постанову уряду про відтермінування штрафів за "євробляхи"

Київ • УНН

 • 20396 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Оприлюднено постанову Кабінету міністрів України від 2 жовтня, якою передбачено, що штрафні санкції до власників нерозмитнених автомобілів відкладені до 1 січня 2020 року, передає УНН із посиланням на Урядовий портал.

Опубліковано постанову уряду про відтермінування штрафів за "євробляхи"

"Відповідно до Закону України від 12 вересня 2019 р. № 73-ІХ "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України" Кабінет міністрів України постановляє відновити дію Тимчасового порядку виконання митних формальностей під час здійснення митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на митній території України", - йдеться у документі.

Згідно з постановою, тимчасовий порядок виконання митних формальностей під час здійснення митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на митній території України, затверджений цією постановою, втрачає чинність 1 січня 2020 року.

Як зазначено, Законом України від 20 вересня 2019 р. № 73-ІХ "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України" внесено зміни до Митного кодексу України, якими передбачено продовження до 31 грудня 2019 року включно дії перехідного періоду, в якому громадяни України без застосування до них адміністративних стягнень можуть оформити для вільного обігу автомобілі, які використовуються в Україні на іноземній реєстрації.

Таким чином, постановою передбачено відновити дію та внести зміну щодо продовження строку застосування норм Тимчасового порядку виконання митних формальностей під час здійснення митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на митній території України, затвердженого постановою Кабінету міністрів України № 1077, як це передбачено Законом № 73-ІХ.

Також передбачено відновити дію суміжної з ним постанови Кабінету міністрів від 13 лютого 2019 р. № 101 щодо використання при митному оформленні транспортних засобів, які підпадають під дію Тимчасового порядку, сертифіката відповідності, в якому визначено рівень екологічних норм.

Нагадаємо, раніше Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявляв, що штрафні санкції до власників нерозмитнених автомобілів відкладені до 1 січня 2020 року.

Українські Національні Новини

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