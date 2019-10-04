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Опубликовано постановление правительства об отсрочке штрафов за "евробляхи"

Киев • УНН

 • 20396 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Обнародовано постановление Кабинета министров Украины от 2 октября, которым предусмотрено, что штрафные санкции в отношении владельцев нерастаможенных автомобилей отложены до 1 января 2020 года, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Опубликовано постановление правительства об отсрочке штрафов за "евробляхи"

"Согласно закону Украины от 12 сентября 2019 года № 73-ІХ "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" Кабинет министров Украины постановил возобновить действие Временного порядка выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного обращения на таможенной территории Украины", - говорится в документе.

Согласно постановлению, временный порядок выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного обращения на таможенной территории Украины, утвержденный этим постановлением, теряет силу 1 января 2020 года.

Как указано, Законом Украины от 20 сентября 2019 года № 73-ІХ "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" внесены изменения в Таможенный кодекс Украины, которыми предусмотрено продление до 31 декабря 2019 года включительно действия переходного периода, в котором граждане Украины без применения к ним административных взысканий могут оформить для свободного обращения автомобили, которые используются в Украине на иностранном регистрации.

Таким образом, постановлением предусмотрено восстановить действие и внести изменение о продлении срока применения норм Временного порядка выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного обращения на таможенной территории Украины, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины № 1077, как это предусмотрено Законом №73-ІХ.

Также предусмотрено восстановить действие смежной с ним постановления Кабинета министров от 13 февраля 2019 года № 101 по использованию при таможенном оформлении транспортных средств, подпадающих под действие Временного порядка, сертификата соответствия, в котором определен уровень экологических норм.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что штрафные санкции в отношении владельцев нерастаможенных автомобилей отложены до 1 января 2020 года.

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