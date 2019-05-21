Опубліковано лист Президента з проханням скликати позачергове засідання ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Лист Президента України Володимира Зеленського до спікера ВР Андрія Парубія, повідомляє УНН.
Раду скликають на завтра, 22 травня.
“У зв’язку з проведеними Президентом України 21 травня 2019 року консультаціями з Головою Верховної Ради України, його заступниками та головами депутатських фракцій (депутатських груп) У Верховній Раді України щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради України восьмого скликання прошу скликати 22 травня 2019 року позачергове пленарне засідання Верховної Ради України, до порядку денного якого включити розгляд питання стосовно внесення змін до законів України „Про вибори народних депутатів України“ та „Про публічні закупівлі“, визначених під час зазначених консультаціях”, — йдеться у листі.
Як повідомляв УНН, було опубліковано указ Президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів.
Так, вибори до ВР призначені на 21 липня.
Нагадаємо, раніше сьогодні в Адміністрації Президента України у Києві пройшла зустріч Президента Володимира Зеленського та керівництва Верховної Ради та парламентських фракцій щодо дострокового припинення повноважень парламенту.