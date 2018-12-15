Опубліковано фото та інтерв'ю поліцейських з Солсбері, які надали першу допомогу Скрипалям

За словами співробітників поліції, їх зміна почалася 4 березня в 15:00 за місцевим часом — за годину і 15 хвилин до того, як в поліцію надійшло повідомлення про літнього чоловіка і молоду жінку, яким стало погано в громадському місці. Як говорить Холлоуей, напередодні у її підлеглих видався важкий період в зв’язку зі снігопадом, і в той день вона дозволила їм трохи розслабитися і сказала “ні в що не вплутуватися”. Після надходження повідомлення, наряд поліції всього за дві хвилини прибув на місце з відділку, і стан людей, яким потрібна була допомога, відразу здався поліцейським дивним.

“Жінка лежала боком на землі, а перехожий, який виявився лікарем, надавав їй допомогу, забезпечуючи доступ повітря в легені. Я вважаю, що якби він цього не робив, вона б померла”, — розповіла Холлоуей. Сам Скрипаль, за її словами, міг дихати нормально, але сидів на лавці в ступорі, втупившись в простір, і ні на що не реагував. Крім того, він не міг змінити позу, і так і залишався в сидячому положенні, коли пізніше поліцейські допомагали медикам завантажити його на ноші.

Спочатку співробітники поліції вирішили, що мають справу з симптомами передозування наркотиків, однак потерпілі не належали до числа відомих їм місцевих наркоманів і були дуже добре одягнені. Коллінс, одягнувши рукавички, оглянув Скрипалів, а Холлоуей незахищеними руками обшукала їх з метою встановлення осіб. Документи Скрипалів і телефон з написами російською мовою спантеличив поліцейських, яким ситуація вже значно менше нагадувала типовий випадок передозування.

Холлоуей, яка недавно прослухала курс про токсичний вплив наркотичної речовини фентанілу, припустила, що саме з ним вона і її колеги можуть мати справу. Її турбувала та обставина, що під лавкою була велика калюжа блювоти, про що вона повідомила начальству. Поліцейські наказали людям, які перебували поблизу, відійти і викликали на місце наряд пожежників, які використовували костюми хімзахисту. Причина нібито була саме в підозрі на те, що Скрипалі отруїлися фентанілом, який може викликати порушення дихання, м’язові спазми і кому.

Деякі з детективів, які були присутні на місці, вирушили в будинок Скрипаля, і поліцейський Нік Бейлі отримав отруєння, незважаючи на те, що був в захисному костюмі. Як пише The Guardian, співрозмовники видання самі дуже здивовані тим, що не розділили його долю, хоча торкалися до самих Скрипалів, їхнього одягу і вмісту кишень. Як говорить Коллінс, закінчивши зміну він, “підкоряючись інстинкту”, переодягнувся і залишив знятий одяг в гаражі, але не приймав душ. Тільки через два дні з ним зв’язалися, попросивши доставити усі речі, які були на ньому в той день, у відділок.

Холлоуей каже, що версію про застосування нервово-паралітичної речовини вона вперше почула в ЗМІ. На той час вона вже не дуже переживала з приводу того, що могла отруїтися сама, оскільки симптоми так і не проявилися. І вона, і Коллінс кажуть, що були дуже раді тому, що Скрипалів вдалося врятувати.

Нагадуємо, потерпілий від “Новачка” поліцейський дав перше інтерв’ю наприкінці листопада.