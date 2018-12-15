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Опубликовано фото и интервью полицейских из Солсбери, которые оказали первую помощь Скрипалям

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Полицейские, оказавшие первую помощь Сергею и Юлии Скрипалям, рассказали о подробностях того дня, когда россияне были найдены на скамейке у торгового центра в Солсбери. Интервью с констеблем Алексом Коллинсом и сержантом полиции Трейси Холлоуэй было опубликовано газетой The Guardian, сообщает УНН.

Опубликовано фото и интервью полицейских из Солсбери, которые оказали первую помощь Скрипалям

По словам сотрудников полиции, их смена началась 4 марта в 15:00 по местному времени — за час и 15 минут до того, как в полицию поступило сообщение о пожилом мужчине и молодой женщине, которым стало плохо в общественном месте. Как говорит Холлоуэй, накануне у ее подчиненных выдался тяжелый период в связи со снегопадом, и в тот день она разрешила им немного расслабиться и сказала “ни во что не ввязываться”. После поступления сообщения, наряд полиции всего за две минуты прибыл на место из участка, и состояние людей, которым требовалась помощь, сразу показалось полицейским странным.

“Женщина лежала на боку на земле, а прохожий, который оказался врачом, оказывал ей помощь, обеспечивая доступ воздуха в легкие. Я считаю, что если бы он этого не делал, она бы умерла”, — рассказала Холлоуэй. Сам Скрипаль, по ее словам, мог дышать нормально, но сидел на скамейке в ступоре, уставившись в пространство, и ни на что не реагировал. Кроме того, он не мог изменить позу, и так и оставался в сидячем положении, когда позже полицейские помогали медикам погрузить его на носилки.

Первоначально сотрудники полиции решили, что имеют дело с симптомами передозировки наркотиков, однако пострадавшие не относились к числу известных им местных наркоманов и были слишком хорошо одеты. Коллинс, надев перчатки, осмотрел Скрипалей, а Холлоуэй незащищенными руками обыскала их с целью установления личностей. Документы Скрипалей и телефон с надписями на русском языке озадачил полицейских, которым ситуация уже значительно меньше напоминала типичный случай передозировки.

Холлоуэй, недавно прослушавшая курс о токсическом воздействии наркотического вещества фентанила, предположила, что именно с ним она и ее коллеги могут иметь дело. Ее беспокоило то обстоятельство, что под скамейкой была большая лужа рвоты, о чем она сообщила начальству. Находившимся поблизости людям полицейские приказали отойти и вызвали на место наряд пожарных, использовавших костюмы химзащиты. Причина якобы была именно в подозрении на то, что Скрипали отравились фентанилом, который может вызывать нарушения дыхания, мышечные спазмы и кому.

Некоторые из детективов, присутствовавших на месте, отправились в дом Скрипаля, и полицейский Ник Бейли получил отравление, несмотря на то, что был в защитном костюме. Как пишет The Guardian, собеседники издания сами немало удивлены тем, что не разделили его судьбу, хотя прикасались к самим Скрипалям, их одежде и содержимому карманов. Как говорит Коллинс, закончив смену он, “повинуясь инстинкту”, переоделся и оставил снятую одежду в гараже, но не принимал душ. Только через два дня с ним связались, попросив доставить все вещи, которые были на нем в тот день, в участок.

Холлоуэй говорит, что версию о применении нервно- паралитического вещества она впервые услышала в СМИ. К тому времени она уже не очень переживала по поводу того, что могла отравиться сама, поскольку симптомы так и не проявились. И она, и Коллинс говорят, что были очень рады тому, что Скрипалей удалось спасти.

Напоминаем, пострадавший от “Новичка” полицейский дал первое интервью в конце ноября.

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