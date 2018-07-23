Опублікований перший трейлер фільму "Аквамен"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Студія Warner Bros. Pictures на фестивалі Comic-Con в Сан-Дієго представила перший трейлер фільму "Аквамен". Про це повідомляє УНН з посиланням на YouTube студії.
Головну роль у фільму зіграв актор Джейсон Момоа, відомий за роллю Кхала Дрого в серіалі "Гра Престолів".
Він грає Артура Каррі, який був сином працівника маяка на ім'я Том Каррі і жінки на ім'я Атланна. Артур вже в підлітковому віці демонстрував неймовірну силу і швидкість, а також можливість дихати під водою і розмовляти з рибами. Будучи при смерті, Атланна розкрила хлопчикові правду: вона була Королевою Атлантиди, яка перебувала у вигнанні, а він її нащадок.
Тим часом, його зведений брат намагається посісти трон Атлантиди і оголосити війну жителям суші. Аквамен повинен з ним поборотися, щоб не допустити цього.
Нагадаємо, в Одесі в рамках Одеського міжнародного кінофестивалю відбулась презентація першого трейлера української комедії "Скажене весілля".