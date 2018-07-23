Опубликован первый трейлер фильма "Аквамен"

Главную роль в фильме сыграл актер Джейсон Момоа, известный по роли Кхала Дрого в сериале "Игра престолов".

Он играет Артура Карри, который был сыном работника маяка по имени Том Карри и женщины по имени Атланна. Артур уже в подростковом возрасте демонстрировал невероятную силу и скорость, а также возможность дышать под водой и разговаривать с рыбами. Будучи при смерти, Атланна раскрыла мальчику правду: она была Королевой Атлантиды, которая находилась в изгнании, а он ее отпрыск.

Между тем, его сводный брат пытается занять трон Атлантиды и объявить войну жителям суши. Аквамен должен с ним побороться, чтобы не допустить этого.

Напомним, в Одессе в рамках Одесского международного кинофестиваля состоялась презентация первого трейлера украинской комедии "Сумасшедшая свадьба".