ОПУ: нову партію тестів на коронавірус розподіляють по областях

КИЇВ. 31 березня. УНН. Наразі відбувається швидкий та рівномірний розподіл спецзасобів проти коронавірусу, у тому числі 1 тис. коробок ПЛР-тестів на 100 тис. тестувань, які прибули напередодні літаком з Південної Кореї, по областях. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента, передає УНН.