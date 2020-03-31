ОПУ: нову партію тестів на коронавірус розподіляють по областях

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Наразі відбувається швидкий та рівномірний розподіл спецзасобів проти коронавірусу, у тому числі 1 тис. коробок ПЛР-тестів на 100 тис. тестувань, які прибули напередодні літаком з Південної Кореї, по областях. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента, передає УНН.

“1 тис. коробок ПЛР-тестів на 100 тис. тестувань, які прибули напередодні літаком з Південної Кореї, уже розподіляються між регіонами. Додатково прибуде ще 100 тис. таких тестів, 40 тис. окулярів багаторазового використання та респіратори високого ступеня захисту”, — повідомили в ОПУ за підсумками щоденної селекторної наради Президента України Володимира Зеленського з представниками уряду та державних відомств, які залучені до запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

“Ми маємо зробити все, щоб у кожній лікарні та кожній аптеці були засоби захисту як для спеціалістів, так і для населення. Ми просто мусимо це зробити”, — наголосив Глава держави.

Доставлений вантаж уже розподіляється по аптеках, і навіть якщо вони не забезпечені на 100%, паніки немає, вказали в ОПУ.

“Респіратори, рукавички, витратне обладнання для ШВЛ постійно направляються до лікарень. Ми також додатково роздаємо ці засоби військовим, Міністерству охорони здоров’я та прикордонникам”, — зазначив секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко.

Також вказано, що додатково українське підприємство виготовляє 8 тис. спецкостюмів, 4 тис. захисних халатів та 18 тис. рукавичок багаторазового використання, і сьогодні розпочнеться їхнє відвантаження та відправлення в регіони представникам швидкої допомоги та інфекційних відділень.

“Ми закриємо всі потреби в захисті тих, хто на передовій — лікарів „швидких допомог“ та інфекціоністів, — тобто лікарів, які безпосередньо контактують та допомагають хворим на COVID-19”, — зауважив Тимошенко.

Він також наголосив, що до лабораторій буде направлено 12 спеціальних машин для проведення тестування, доставка яких в Україну очікується сьогодні. Крім того, розглядається можливість закупівлі вхідних рамок з неспиртовим дезінфектором для місць з великим скупченням людей.

Нагадаємо, 1 квітня до України прибуде черговий гуманітарний вантаж з допомогою від уряду КНР.

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