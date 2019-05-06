Опозиція Венесуели заявила, що не має даних, які б підтверджували плани втечі Мадуро з країни

КИЇВ. 6 травня. УНН. Венесуельська опозиція не має даних, які б підтверджували твердження держсекретаря США Майкла Помпео про те, що президент Боліваріанської Республіки Ніколас Мадуро у вівторок нібито планував покинути країну, а Росія переконала його не робити цього. Про це повідомив у неділю в ефірі телекомпанії CNN Карлос Веккьо, призначений лідером опозиції Венесуели Хуаном Гуайдо тимчасовим повіреним у справах цієї південноамериканської країни в США, передає УНН з посиланням також на портал Infobae.