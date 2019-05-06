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Опозиція Венесуели заявила, що не має даних, які б підтверджували плани втечі Мадуро з країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Венесуельська опозиція не має даних, які б підтверджували твердження держсекретаря США Майкла Помпео про те, що президент Боліваріанської Республіки Ніколас Мадуро у вівторок нібито планував покинути країну, а Росія переконала його не робити цього. Про це повідомив у неділю в ефірі телекомпанії CNN Карлос Веккьо, призначений лідером опозиції Венесуели Хуаном Гуайдо тимчасовим повіреним у справах цієї південноамериканської країни в США, передає УНН з посиланням також на портал Infobae.

Веккьо запитали, точна чи інформація Помпео. “Я не можу коментувати це. У мене немає таких подробиць”, — визнав він.

“Я можу точно сказати, що члени найближчого оточення Мадуро, включаючи цивільних осіб і військових, ведуть переговори про відставку Мадуро. Це є процесом, що не обмежений одним окремо взятим заходом”, — стверджував представник опозиції. З його точки зору, такі переговори говорять про “колапс режиму” в Каракасі.

Як повідомляв УНН, Лавров заявив, що РФ солідарна з президентом Венесуели і її народом.

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