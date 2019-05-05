Лавров заявив, що РФ солідарна з президентом Венесуели і її народом

“Венесуела — наш давній надійний партнер, і сьогодні, коли щодо цієї суверенної держави розгорнута цинічна, абсолютно безвідповідальна кампанія з метою скинути законний уряд, ми підтвердили нашу солідарність з Венесуелою, з її урядом, з її президентом і з венесуельським народом”, — зазначив глава МЗС РФ.

Лавров з жалем констатував наявність небезпечних загроз, які “звучать на адресу Венесуели, перш за все, з Вашингтон, які, як підкреслюють американські офіційні особи, залишають на столі всі варіанти дій”. “Ми робимо сумний висновок, що трагедії Югославії, Іраку, Лівії, Сирії та України так і не принесли уроки, які були б засвоєні в Вашингтоні та низці інших західних столиць”, — додав він.

“Ми з нашими венесуельськими партнерами єдині в тому, що будь-яке застосування сили в обхід Статуту ООН, в обхід рішень Ради Безпеки ООН загрожує катастрофічними наслідками для всієї сучасної архітектури міжнародної безпеки, — продовжив міністр. — Очевидно, що, як і будь-який інший народ, народ Венесуели тільки сам може вирішувати свою долю через мирний діалог в рамках конституції країни, і в зв’язку з цим ми відзначили, що переважна більшість членів світового співтовариства виступає саме за політико-дипломатичне врегулювання внутрішньовенесуельської кризи”.

Як повідомляв УНН, Гуайдо визнав невдачу спроби повалення Мадуро.