Лавров заявив, що РФ солідарна з президентом Венесуели і її народом
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Росія солідарна з Венесуелою в умовах розгорнутої проти цієї країни “безвідповідальною кампанії по скиданню законного уряду”. Про це заявив у неділю міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на спільній прес-конференції за підсумками переговорів з венесуельським колегою Хорхе Арреасою, інформує УНН з посиланням на ТАСС.
“Венесуела — наш давній надійний партнер, і сьогодні, коли щодо цієї суверенної держави розгорнута цинічна, абсолютно безвідповідальна кампанія з метою скинути законний уряд, ми підтвердили нашу солідарність з Венесуелою, з її урядом, з її президентом і з венесуельським народом”, — зазначив глава МЗС РФ.
Лавров з жалем констатував наявність небезпечних загроз, які “звучать на адресу Венесуели, перш за все, з Вашингтон, які, як підкреслюють американські офіційні особи, залишають на столі всі варіанти дій”. “Ми робимо сумний висновок, що трагедії Югославії, Іраку, Лівії, Сирії та України так і не принесли уроки, які були б засвоєні в Вашингтоні та низці інших західних столиць”, — додав він.
“Ми з нашими венесуельськими партнерами єдині в тому, що будь-яке застосування сили в обхід Статуту ООН, в обхід рішень Ради Безпеки ООН загрожує катастрофічними наслідками для всієї сучасної архітектури міжнародної безпеки, — продовжив міністр. — Очевидно, що, як і будь-який інший народ, народ Венесуели тільки сам може вирішувати свою долю через мирний діалог в рамках конституції країни, і в зв’язку з цим ми відзначили, що переважна більшість членів світового співтовариства виступає саме за політико-дипломатичне врегулювання внутрішньовенесуельської кризи”.
Як повідомляв УНН, Гуайдо визнав невдачу спроби повалення Мадуро.