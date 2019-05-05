Лавров заявил, что РФ солидарная с президентом Венесуэлы и ее народом

“Венесуэла — наш давний надежный партнер, и сегодня, когда в отношении этого суверенного государства развернута циничная, абсолютно безответственная кампания с целью свергнуть законное правительство, мы подтвердили нашу солидарность с Венесуэлой, с ее правительством, с ее президентом и с венесуэльским народом”, — отметил глава МИД РФ.

Лавров с сожалением констатировал наличие опасных угроз, которые “звучат в адрес Венесуэлы, прежде всего, из Вашингтона, угроз, которые, как подчеркивают американские официальные лица, оставляют на столе все варианты действий”. “Мы делаем печальный вывод, что трагедии Югославии, Ирака, Ливии, Сирии и Украины так и не принесли уроки, которые были бы усвоены в Вашингтоне и ряде других западных столиц”, — добавил он.

“Мы с нашими венесуэльскими партнерами едины в том, что любое применение силы в обход Устава ООН, в обход решений Совета Безопасности ООН чревато катастрофическими последствиями для всей современной архитектуры международной безопасности, — продолжил министр. — Очевидно, что, как и любой другой народ, народ Венесуэлы только сам может решать свою судьбу через мирный диалог в рамках конституции страны, и в этой связи мы отметили, что подавляющее большинство членов мирового сообщества выступает именно за политико-дипломатическое урегулирование внутривенесуэльского кризиса”.

Как сообщал УНН, Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро.