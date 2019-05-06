Оппозиция Венесуэлы заявила, что не располагает данными, которые бы подтверждали планы побега Мадуро из страны
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Венесуэльская оппозиция не имеет данных, подтверждающих утверждения госсекретаря США Майкла Помпео о том, что президент Боливарианской Республики Николас Мадуро во вторник якобы планировал покинуть страну, а Россия убедила его не делать этого. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телекомпании CNN Карлос Веккьо, назначенный лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо временным поверенным в делах этой южноамериканской страны в США, передает УНН со ссылкой также на портал Infobae.
Веккьо спросили, точна ли информация Помпео. “Я не могу комментировать это. У меня нет таких подробностей”, — признал он.
“Я могу точно сказать, что члены ближайшего окружения Мадуро, включая гражданских лиц и военных, ведут переговоры об уходе Мадуро. Это является процессом, не ограниченным одним отдельно взятым мероприятием”, — утверждал представитель оппозиции. С его точки зрения, такие переговоры говорят о “коллапсе режима” в Каракасе.
Как сообщал УНН, Лавров заявил, что РФ солидарная с президентом Венесуэлы и ее народом.