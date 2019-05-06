Оппозиция Венесуэлы заявила, что не располагает данными, которые бы подтверждали планы побега Мадуро из страны

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 64574 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 92634 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101540 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103438 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126736 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112580 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138431 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144756 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130201 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130261 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Оппозиция Венесуэлы заявила, что не располагает данными, которые бы подтверждали планы побега Мадуро из страны

Оппозиция Венесуэлы заявила, что не располагает данными, которые бы подтверждали планы побега Мадуро из страны

Киев  •  УНН

 • 8279 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Венесуэльская оппозиция не имеет данных, подтверждающих утверждения госсекретаря США Майкла Помпео о том, что президент Боливарианской Республики Николас Мадуро во вторник якобы планировал покинуть страну, а Россия убедила его не делать этого. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телекомпании CNN Карлос Веккьо, назначенный лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо временным поверенным в делах этой южноамериканской страны в США, передает УНН со ссылкой также на портал Infobae.

Веккьо спросили, точна ли информация Помпео. “Я не могу комментировать это. У меня нет таких подробностей”, — признал он.

“Я могу точно сказать, что члены ближайшего окружения Мадуро, включая гражданских лиц и военных, ведут переговоры об уходе Мадуро. Это является процессом, не ограниченным одним отдельно взятым мероприятием”, — утверждал представитель оппозиции. С его точки зрения, такие переговоры говорят о “коллапсе режима” в Каракасе.

Как сообщал УНН, Лавров заявил, что РФ солидарная с президентом Венесуэлы и ее народом.

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