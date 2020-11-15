ОПОРА про другий тур виборів: без явних зловживань, є спроби фотографування бюлетенів

“Так само, як і на момент проведення підготовчих засідань і відкриття виборчих дільниць, спостерігачі ОПОРИ не фіксують явних і повторюваних зловживань, що можуть негативно вплинути на результати волевиявлення громадян. Дії, які мають ознаки суттєвих процедурних порушень, мали місце на 0,76% виборчих дільниць. В той час як незначні проблеми з організацією виборчого процесу були виявлені на 14,5% дільниць в межах усіх регіонів, де відбувається голосування 15 листопада”, - йдеться в повідомленні.

Додамо, за даними спостерігачів, станом на 12:00 не було зафіксовано жодної спроби незаконного вкидання виборчих бюлетенів (пачками) в скриньку для голосування. Це позитивний сигнал на цьому етапі, адже наявність такого серйозного типу порушень пізніше може стати підставою для визнання голосування на виборчій дільниці недійсним, що в умовах низької явки може мати суттєвий вплив на результати виборів, вказали в ОПОРІ.

Зазначимо, що найбільш частим процедурним порушенням, за оцінками спостерігачів ОПОРИ, є спроби розголошення таємниці голосування шляхом демонстрації виборцем бюлетеня або його заповнення не в кабінці для голосування – на 2,29% виборчих дільниць були встановлені такі факти. Спроби фотографування виборцями бюлетенів мали місце на 1,53% виборчих дільниць.

Нагадаємо, що явка виборців у другому турі виборів мерів, які 15 листопада відбуваються у семи містах України, на 12 годину становить лише 8,6%.

Повторне голосування з виборів міського голови відбувається в 7 містах України: Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

У ЦВК повідомили, що повторне голосування з виборів міських голів, яке відбувається у семи містах України 15 листопада, розпочалося вчасно та триває у штатному режимі.

В Україні 15 листопада, у другий тур місцевих виборів, поліція отримала вже 15 заяв, пов’язаних з порушеннями виборчого процесу.