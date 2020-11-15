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ОПОРА о втором туре выборов: без явных злоупотреблений, есть попытки фотографирования бюллетеней

ОПОРА о втором туре выборов: без явных злоупотреблений, есть попытки фотографирования бюллетеней

Киев  •  УНН

 • 11999 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В первые часы второго тура выборов мэров в семи городах Украины избирательный процесс характеризуется низкой активностью избирателей, однако происходит с соблюдением законных процедур и в бесконфликтной атмосфере. Попытки фотографирования избирателями бюллетеней имели место на 1,53% избирательных участков. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.

"Так же, как и на момент проведения подготовительных заседаний и открытия избирательных участков, наблюдатели ОПОРЫ не фиксируют явных и повторяющихся злоупотреблений, которые могут негативно повлиять на результаты волеизъявления граждан. Действия, имеющие признаки существенных процедурных нарушений, имели место на 0,76% избирательных участков. В то время как незначительные проблемы с организацией избирательного процесса были обнаружены на 14,5% участков в пределах всех регионов, где проходит голосование 15 ноября", - говорится в сообщении.

Добавим, по данным наблюдателей, по состоянию на 12:00 не было зафиксировано ни одной попытки незаконного вброса избирательных бюллетеней (пачками) в ящик для голосования. Это позитивный сигнал на этом этапе, ведь наличие такого серьезного типа нарушений позже может стать основанием для признания голосования на избирательном участке недействительным, что в условиях низкой явки может иметь существенное влияние на результаты выборов, указали в ОПОРЕ.

Отметим, что наиболее частым процедурным нарушением, по оценкам наблюдателей ОПОРЫ, есть попытки разглашения тайны голосования путем демонстрации избирателем бюллетеня или его заполнения не в кабинке для голосования - на 2,29% избирательных участков были установлены следующие факты. Попытки фотографирования избирателями бюллетеней имели место на 1,53% избирательных участков.

Напомним, что явка избирателей во втором туре выборов мэров, которые 15 ноября проходят в семи городах Украины, на 12:00 составляет лишь 8,6%.

Повторное голосование по выборам городского головы проходит в 7 городах Украины: Луцке (Волынская область), Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).

В ЦИК сообщили, что повторное голосование по выборам городских голов, которое проходит в семи городах Украины 15 ноября, началось вовремя и проходит в штатном режиме.

В Украине 15 ноября, во второй тур местных выборов, полиция получила уже 15 заявлений, связанных с нарушениями избирательного процесса.

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