ОПОРА про другий тур виборів: без явних зловживань, частина комісій розпочали роботу завчасно

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. За даними ОПОРИ, 19,67% ДВК порушили вимоги Виборчого кодексу, розпочавши підготовче засідання раніше встановленого часу, пише УНН з посиланням на інформацію спостерігачів.

22 листопада у Бердянську Запорізької області, Дніпрі, Дрогобичі Львівської області, Львові, Миколаєві, Нікополі Дніпропетровської області, Полтаві, Рівному, Слов’янську Донецької області, Ужгороді та Черкасах відбувається повторне голосування.

“За даними ОПОРИ, 19,67% ДВК порушили вимоги Виборчого кодексу, розпочавши підготовче засідання раніше встановленого часу. На засіданні ДВК, яке повинне розпочатися не раніш як за 45 хвилин до початку голосування (07:15), здійснюються важливі процедури підготовки процесу голосування. Зокрема, оглядаються і опломбовуються виборчі скриньки, до них вкидаються контрольні листи, виборчі бюлетені передаються членам ДВК тощо”, — вказано у повідомленні.

Проведення підготовчого засідання раніше встановленого Кодексом часу унеможливлює повноцінне спостереження суб’єктів виборчого процесу за всіма передбаченими процедурами.

“Результати дослідження ОПОРИ показують, що на 1,26% дільниць підготовче засідання ДВК розпочалось раніше 07 год, натомість на 18,41% ДВК засідання почалось після 07 години, але раніше встановленого часу. При цьому 80,33% ДВК чітко дотримались часу початку своїх підготовчих засідань”, — додали спостерігачі.

Незважаючи на негативні очікування щодо дотримання ДВК вимог до кворуму в умовах пандемії і посилення державою карантину, лише 1,65% ДВК проводили свої підготовчі засідання у неповноважному складі. 98,35% ДВК почали роботу із дотриманням вимог до кворуму на їхніх засіданнях.

Низький показник порушень кворуму на першому засіданні ДВК дозволяє комісіям усунути порушення і провести підрахунок голосів виборців у повноважному складі.

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