ОПОРА о втором туре выборов: без явных злоупотреблений, часть комиссий начали работу заблаговременно

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. По данным ОПОРЫ, 19,67% УИК нарушили требования Избирательного кодекса, начав подготовительное заседание раньше установленного времени, пишет УНН со ссылкой на информацию наблюдателей.

22 ноября во Бердянске Запорожской области, Днепре, Дрогобыче Львовской области, Львове, Николаеве, Никополе Днепропетровской области, Полтаве, Ровно, Славянске Донецкой области, Ужгороде и Черкассах происходит повторное голосование.

“По данным ОПОРЫ, 19,67% УИК нарушили требования Избирательного кодекса, начав подготовительное заседание ранее установленного времени. На заседании УИК, которое должно начаться не ранее чем за 45 минут до начала голосования (7:15), осуществляются важные процедуры подготовки процесса голосования. В частности, осматриваются и опломбировываются избирательные ящики, к ним вбрасываются контрольные листы, избирательные бюллетени передаются членам УИК и т.д.”, — указано в сообщении.

Проведение подготовительного заседания раньше установленного Кодексом времени делает невозможным полноценное наблюдение субъектов избирательного процесса по всем предусмотренным процедурами.

“Результаты исследования ОПОРЫ показывают, что на 1,26% участков подготовительное заседание УИК началось раньше 07 ч, но на 18,41% УИК заседание началось после 7:00, но раньше установленного времени. При этом 80,33% УИК четко придерживались времени начала своих подготовительных заседаний”, — добавили наблюдатели.

Несмотря на негативные ожидания по соблюдению УИК требований кворума в условиях пандемии и усиление государством карантина, только 1,65% УИК проводили свои подготовительные заседания в неполномочном составе. 98,35% УИК начали работу с соблюдением требований кворума на их заседаниях.

Низкий показатель нарушений кворума на первом заседании УИК позволяет комиссиям устранить нарушения и провести подсчет голосов избирателей в полномочном составе.

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