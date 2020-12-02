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Опитування: 30% українців вважають, що заходи протидії COVID-19 у країні занадто м’які

Опитування: 30% українців вважають, що заходи протидії COVID-19 у країні занадто м’які

Київ • УНН

 • 12118 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. В Україні 30% опитаних вважають, що запроваджені владою заходи щодо боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19 надто м’якими, 11% навпаки - надто жорсткими. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 28-30 листопада 2020 року, передає УНН.

"45% опитаних вважають оптимальними заходи, запроваджені владою щодо боротьби із коронавірусом. 30% вважають їх надто м’якими, 11% – навпаки надто жорсткими. За два тижні дещо зросла кількість тих, хто вважає дії влади надто м’якими", - йдеться у результатах дослідження.

Окрім того, 34% опитаних задоволені діяльністю Президента Зеленського у боротьбі з епідемією коронавірусу, 62% – не задоволені. Діяльністю Міністерства охорони здоров’я у боротьбі з епідемією задоволені 28%, не задоволені – 68%.

Опитування проведено 28-30 листопада 2020 року серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна: за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність - 2500 респондентів. Метод опитування - CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 - не більше 2,0%.

Нагадаємо, дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг" свідчать, що в Україні 58% опитуваних підтримують введення локдауну на новорічні свята.

Як повідомлялося раніше в УНН, уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада, під час якого не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Водночас, вже йдуть розмови про те, що уряд планує ввести "повний локдаун" на кілька тижнів у грудні.

Нагадаємо, карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.

Українські Національні Новини

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