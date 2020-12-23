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Опитування: чверть українців вважають, що через коронавірус настане економічний занепад

Київ • УНН

 • 11036 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Чверть українців вважають, що через коронавірус настане економічний занепад, проте 63% із опитаних вбачають причину можливої економічної кризи у некомпетентності влади. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Опитування: чверть українців вважають, що через коронавірус настане економічний занепад

"Загалом причину можливої економічної кризи більшість опитаних бачать у некомпетентності влади (63%), хоча чверть вважає, що економічний занепад настане через коронавірус. Ще 9% бачать причиною війну на Донбасі. При цьому, кількість тих, хто пояснює ситуацію в економіці некомпетентністю влади, за останні півроку зросла з 53 до 63%", - йдеться у результатах опитування.

Також 46% опитаних зазначили, що у новій владі їм найбільше подобається бажання змін, 17% – порядність, 13% – незалежність від олігархів.

"Діяльністю Президента Зеленського задоволені 32% опитаних, не задоволені – 65%. Роботою голови Верховної Ради Разумкова задоволені 30%, не задоволені – 51%, не змогли оцінити – 19%. Діяльністю прем’єр-міністра задоволені 16%, не задоволені – 65%, не змогли оцінити – 18%. Роботою уряду та парламенту громадяни задоволені найменше – майже 80% дали негативні оцінки, і лише близько 12% – позитивні", - йдеться у результатах опитування.

Додамо, опитування проводилося з 16 по 20 грудня 2020 року серед дорослого населення в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна: за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність - 2000 респондентів. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження - не більше 2,2%.

Нагадаємо, за результатами опитування українці мають переважно негативні очікування щодо розвитку соціально-економічної ситуації у країні у 2021 році. 46% вважать, що пандемія коронавірусу не буде подолана.

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