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Негативні очікування: 46% українців вважають, що пандемія наступного року не закінчиться

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Українці мають переважно негативні очікування щодо розвитку соціально-економічної ситуації в країні у 2021 році. 46% вважать, що пандемія коронавірусу не буде подолана, повідомляє УНН із посиланням на дані опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Негативні очікування: 46% українців вважають, що пандемія наступного року не закінчиться

"Українці мають переважно негативні очікування щодо розвитку соціально-економічної ситуації у країні у 2021 році. Лише 15% вважають, що у новому році гривня стане більш стабільною, 25% очікують зростання добробуту, 12% вважають можливим зменшення тарифів. Щодо боротьби з пандемією думки розділилися: 45% українців вважають, що епідемію буде подолано, 46% - що ні", - йдеться у результатах опитування.

Додамо, опитування проводилося з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитування здійснене методом особистого інтерв'ю face-to-face з 2004 респондентами. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Нагадаємо, в Україні майже 30% опитаних вважають, що запроваджені владою заходи щодо боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19 є занадто м’якими, 9% навпаки - надто жорсткими.

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