Негативные ожидания: 46% украинцев считают, что пандемия в следующем году не закончится

"Украинцы имеют преимущественно негативные ожидания по развитию социально-экономической ситуации в стране в 2021 году. Лишь 15% считают, что в новом году гривна станет более стабильной, 25% ожидают роста благосостояния, 12% считают возможным уменьшение тарифов. Относительно борьбы с пандемией мысли разделились: 45% украинцев считают, что эпидемию будет преодолено, 46% - что нет", - говорится в результатах опроса.

Добавим, опрос проводился с 5 до 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опросы осуществлено методом личного интервью face-to-face с 2004 респондентами. Выборка репрезентативная для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Напомним, в Украине почти 30% опрошенных считают, что введенные властями меры по борьбе с коронавирусной болезнью COVID-19 слишком мягкими, 9% наоборот - слишком жесткими.