Опрос: четверть украинцев считают, что из-за коронавируса наступит экономический упадок
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Четверть украинцев считают, что из-за коронавируса наступит экономический упадок, однако 63% из опрошенных видят причину возможного экономического кризиса в некомпетентности власти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные опроса социологической группы "Рейтинг".
"В общем причину возможного экономического кризиса большинство опрошенных видят в некомпетентности власти (63%), хотя четверть считает, что экономический упадок наступит из-за коронавируса. Еще 9% видят причиной войну на Донбассе. При этом, количество тех, кто объясняют ситуацию в экономике некомпетентностью власти за последние полгода выросло с 53 до 63%", - говорится в результатах опроса.
Также 46% опрошенных отметили, что в новой власти им больше нравится желание перемен, 17% - порядочность, 13% - независимость от олигархов.
"Деятельностью Президента Зеленского довольны 32% опрошенных, не удовлетворены - 65%. Работой главы Верховной Рады Разумкова довольны 30%, недовольны - 51%, затруднились оценить - 19%. Деятельностью премьер-министра довольны 16%, недовольны - 65%, затруднились оценить - 18%. Работой правительства и парламента граждане довольны меньше всего - почти 80% дали отрицательные оценки, и только около 12% - положительные", - говорится в результатах опроса.
Добавим, опрос проводился с 16 по 20 декабря 2020 года среди взрослого населения во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативная: по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность - 2000 респондентов. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,2%.
Напомним, по результатам опроса украинцы имеют преимущественно негативные ожидания по развитию социально-экономической ситуации в стране в 2021 году. 46% считают, что пандемия коронавируса не будет преодолена.