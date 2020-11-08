Опитування: більшість закарпатців хочуть бути у складі України та навчатися українською

"Це дослідження цікаве тим, що є дві паралельні вибірки — загальне населення та представники нацменшин, і ці результати можна порівнювати”, - пояснив політичний аналітик Фонду Андрій Сухарина під час презентації результатів.

За результатами опитування, більшість закарпатців - 50,8% - бачить Закарпаття у складі унітарної України, частина (37,6%) – у складі унітарної країни, але з розширеними повноваженнями місцевих рад і громад.

"Лише невеличка частка - 2,8% - говорить про федералізацію. Але із складу нацменшин 31% - не відповіли на це питання. Саме по собі це нічого не говорить. З цими громадянами України треба працювати, доносити візію", - заявив Сухарина.

Експерт зауважив, що питання розширення повноважень регіону співзвучне з процесами децентралізації. Згідно з опитуванням, вірять у децентралізацію 55% закарпатців, 25% - не згодні, 20% - не змогли відповісти.

"Загрози сепаратизму на Закарпатті немає, принаймні по тих настроях, які панують серед населення Закарпаття. Але із складу нацменшин 31% не відповіли на це питання. Саме по собі це нічого не говорить. З цими громадянами України треба працювати, доносити візію", - повідомив він.

При цьому зазначається, що 26% закарпатців не проти подвійного громадянства, серед представників національних меншин області таких – 53%. Повністю не підтримують ідею подвійного громадянства 22%, серед нацменшин таких всього 6%.

64% закарпатців за вступ України до НАТО, 18% – за позаблоковий статус, 1% – за військовий союз з Росією й іншими країнами СНД.

"Мовне питання — 50% громадян вважають, що навчання у школі має бути українською. Третина опитаних вважає, що у початкових класах навчання має провадитися мовою нацменшин", - додали соціологи.

Дослідження проводилося з 24 серпня по 10 вересня 2020 року, загалом було опитано 1000 респондентів — половина з-поміж репрезентативної вибірки жителів області (6 міст та 15 сіл) та 500 представників нацменшин (з угорської, румунської, ромської та словацької громади Закарпаття). Похибка опитування не перевищує 4,4%.

Нагадаємо, на тлі місцевих виборів, між українським і угорським зовнішньополітичними відомствами виник конфлікт.

Так, зокрема, у день місцевих виборів в Україні глава МЗС Угорщини Петер Сіярто закликав угорців, які живуть на Закарпатті, підтримати на місцевих виборах політичну силу КМКС “Партія угорців України”.

В українському дипвідомстві відповіли, що Будапешт "нахабно підтвердив пряме втручання у внутрішні справи України", угорському послу вручили ноту протесту, а двом високопосадовцям заборонили в’їзд на територію нашої держави.

Сіярто відповів, що рішення України вважає "жалюгідним і безглуздим", і що таким чином Україна відмовилася від підтримки Угорщиною своїх зусиль до євроатлантичної інтеграції.

Також нагадаємо, минулого тижня глава української дипломатії Дмитро Кулеба заявив, що конфлікт з Сіярто йому все ж вдалось владнати.