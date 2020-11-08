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Опрос: большинство закарпатцев хотят быть в составе Украины и учиться на украинском

Опрос: большинство закарпатцев хотят быть в составе Украины и учиться на украинском

Киев  •  УНН

 • 13317 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. По данным опроса настроений местных жителей и представителей нацменьшинств в Закарпатье, более 50% граждан видят Закарпатье только в составе Украины, передает УНН со ссылкой на результаты опроса
Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива.

"Это исследование интересно тем, что есть две параллельные выборки - общее население и представители нацменьшинств, и эти результаты можно сравнивать", - пояснил политический аналитик Фонда Андрей Сухарина во время презентации результатов.

По результатам опроса, большинство закарпатцев - 50,8% - видит Закарпатье в составе унитарной Украины, часть (37,6%) - в составе унитарной страны, но с расширенными полномочиями местных советов и общин.

"Только небольшая доля - 2,8% - говорит о федерализации. Но из состава нацменьшинств 31% - не ответили на этот вопрос. Само по себе это ничего не говорит. С этими гражданами Украины надо работать, доносить видение", - заявил Сухарина.

Эксперт отметил, что вопрос расширения полномочий региона созвучен с процессами децентрализации. Согласно опросу, верят в децентрализацию 55% закарпатцев, 25% - не согласны, 20% - затруднились ответить.

"Угрозы сепаратизма на Закарпатье нет, по крайней мере по тем настроениях, царящим среди населения Закарпатья. Но из состава нацменьшинств 31% не ответили на этот вопрос. Само по себе это ничего не говорит. С этими гражданами Украины надо работать, доносить видение", - сообщил он.

При этом отмечается, что 26% закарпатцев не против двойного гражданства, среди представителей национальных меньшинств области таких - 53%. Полностью не поддерживают идею двойного гражданства 22%, среди нацменьшинств таких всего 6%.

64% закарпатцев за вступление Украины в НАТО, 18% - за внеблоковый статус, 1% - за военный союз с Россией и другими странами СНГ.

"Языковой вопрос - 50% граждан считают, что обучение в школе должно быть украинским. Треть опрошенных считает, что в начальных классах обучение должно осуществляться на языке нацменьшинств", - добавили социологи.

Исследование проводилось с 24 августа по 10 сентября 2020 года, всего было опрошено 1000 респондентов - половина среди репрезентативной выборки жителей области (6 городов и 15 сел) и 500 представителей нацменьшинств (с венгерского, румынского, цыганской и словацкого обществ Закарпатья). Погрешность опроса не превышает 4,4%.

Напомним, на фоне местных выборов, между украинским и венгерским внешнеполитическими ведомствами возник конфликт.

Так, в частности, в день местных выборов в Украине глава МИДа Венгрии Петер Сиярто призвал венгров, живущих на Закарпатье, поддержать на местных выборах политическую силу КМКС "Партия венгров Украины".

В украинском дипведомстве ответили, что Будапешт  "нагло подтвердил прямое вмешательство во внутренние дела Украины", венгерскому послу вручили ноту протеста, а двум высокопоставленным чиновникам запретили въезд на территорию нашего государства.

Сиярто ответил, что решение Украины считает "жалким и бессмысленным", и таким образом Украина отказалась от поддержки Венгрией своих усилий к евроатлантической интеграции.

Также напомним, на прошлой неделе глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба заявил, что конфликт с Сиярто ему все же удалось решить.

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