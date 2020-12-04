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Опитування: 50% українців бояться фінансових труднощів через COVID-19 більше, аніж хвороби

Опитування: 50% українців бояться фінансових труднощів через COVID-19 більше, аніж хвороби

Київ • УНН

 • 16467 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Згідно з результатами опитування, 50% українців більше бояться економічних наслідків через COVID-19, аніж саму хворобу. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає УНН.

“50%, оцінюючи кризу коронавірусу, більше бояться її економічних наслідків (50%). 34% бояться більше самого захворювання, аніж фінансових труднощів. Останніх більше серед старшого населення, жінок, мешканців сіл”, - йдеться у результатах опитування.

Зазначається, що при цьому 70% опитаних вважають реальною загрозу коронавірусу особисто для себе та родини.

“35% постійно носять маски, 63% – носять їх лише у місцях великого скупчення людей (транспорт, магазини, ринки тощо). Лише 2% нехтують носінням масок”, - вказано у результатах опитування.

Зазначається, що опитування було проведене 27 листопада - 1 грудня 2020 року серед населення України віком від 18 років і старшого. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. У опитуванні взяли участь 1200 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.

Нагадаємо, в Україні вже 787 тис. випадків COVID-19, за добу - 15 131.

Також нагадаємо, у світі понад мільярд людей можуть опинитися у крайній бідності через пандемію COVID-19.

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