Опитування: 27% батьків вважають, що мати статеві стосунки до шлюбу соромно

“Ситуація щодо готовності батьків до реалізації сексуальної освіти для своїх дітей схожа з тією, що й серед вчителів/ок. Третина з них так само переконані у власних знаннях з окремих тем (32%) та вважають, що їм не буде некомфортно при їх обговорені з дитиною (30%). Проте батьки також мають стереотипи й упередження. Наприклад, 29% вважають, що молоді люди, які мали кілька статевих партнерів/ок, є розбещеними, 27% – що мати статеві стосунки до шлюбу соромно”, - йдеться у результатах опитування.

Повідомляється, що за результатами опитування, 88% батьків хотіли би, щоб школа допомогла із сексуальною освітою для їхньої дитини. Щодо деяких тем із сексуальної освіти вони не впевнені у власних знаннях, тому про них мали б розповідати спеціалісти, зокрема у школі.

Додамо, що дослідження було проведено Аналітичним центром Cedos у партнерстві з Дослідницькою агенцією Info Sapiens на замовлення Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) та за підтримки Міністерства освіти та науки України.

Нагадаємо, в Україні батьки та вчителі не задоволені станом сексуальної освіти у школах.

Також нагадаємо, в Угорщині пропонують заборонити одностатевим парам ростити дітей.