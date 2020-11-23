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Опитування: 27% батьків вважають, що мати статеві стосунки до шлюбу соромно

Опитування: 27% батьків вважають, що мати статеві стосунки до шлюбу соромно

Київ • УНН

 • 15300 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. В Україні 27% батьків вважає, що мати статеві стосунки до шлюбу соромно. Про це повідомляє УНН з посиланням на результати опитування UNFPA.

“Ситуація щодо готовності батьків до реалізації сексуальної освіти для своїх дітей схожа з тією, що й серед вчителів/ок. Третина з них так само переконані у власних знаннях з окремих тем (32%) та вважають, що їм не буде некомфортно при їх обговорені з дитиною (30%). Проте батьки також мають стереотипи й упередження. Наприклад, 29% вважають, що молоді люди, які мали кілька статевих партнерів/ок, є розбещеними, 27% – що мати статеві стосунки до шлюбу соромно”, - йдеться у результатах опитування.

Повідомляється, що за результатами опитування, 88% батьків хотіли би, щоб школа допомогла із сексуальною освітою для їхньої дитини. Щодо деяких тем із сексуальної освіти вони не впевнені у власних знаннях, тому про них мали б розповідати спеціалісти, зокрема у школі.

Додамо, що дослідження було проведено Аналітичним центром Cedos у партнерстві з Дослідницькою агенцією Info Sapiens на замовлення Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) та за підтримки Міністерства освіти та науки України.

Нагадаємо, в Україні батьки та вчителі не задоволені станом сексуальної освіти у школах.

Також нагадаємо, в Угорщині пропонують заборонити одностатевим парам ростити дітей.

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