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Опрос: 27% родителей считают, что иметь половые отношения до брака стыдно

Опрос: 27% родителей считают, что иметь половые отношения до брака стыдно

Киев  •  УНН

 • 15297 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Украине 27% родителей считает, что иметь половые отношения до брака стыдно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на результаты опроса UNFPA.

"Ситуация готовности родителей к реализации сексуального образования для своих детей схожа с той, что и среди учителей. Треть из них так же уверены в своих знаниях по отдельным темам (32%) и считают, что им не будет некомфортно при их обсуждении с ребенком (30%). Однако родители также имеют стереотипы и предубеждения. Например, 29% считают, что молодые люди, которые имели несколько половых партнеров, являются распущенными, 27% - что иметь половые отношения до брака стыдно", - говорится в результатах опроса.

Сообщается, что по результатам опроса, 88% родителей хотели бы, чтобы школа помогла с сексуальным образованием для их ребенка. Относительно некоторых тем из сексуального образования они не уверены в собственных знаниях, поэтому о них должны рассказывать специалисты, в частности в школе.

Добавим, что исследование было проведено Аналитическим центром Cedos в партнерстве с исследовательским агентством Info Sapiens по заказу Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) и при поддержке Министерства образования и науки Украины.

Напомним, в Украине родители и учителя недовольны состоянием сексуального образования в школах.

Также напомним, в Венгрии предлагают запретить однополым парам растить детей.

Украинские Национальные Новости

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