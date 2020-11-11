В Угорщині пропонують заборонити одностатевим парам ростити дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Уряд Угорщини запропонував у вівторок поправку до конституції, яка передбачає, щоб діти виховувалися з “християнською інтерпретацією гендерних ролей”, передає УНН з посиланням на Reuters.
Так, повідомляється, що в проекті поправки, внесеної до парламенту міністром юстиції Юдіт Варга, йдеться, що дітям повинно бути гарантовано “виховання на основі цінностей, які випливають з... християнської культури Угорщини”.
“Основа сімейних відносин — шлюб... Мати — жінка, батько — чоловік”, — сказано в ньому.
У документі також наголошується, що Угорщина “захищає право дітей на гендерну ідентичність, з якою вони народилися”, використовуючи формулювання, відповідні урядовій кампанії з “оголошення трансгендерної ідентичності поза законом”, пише агентство.
У частині законопроекту, який пояснює обгрунтування нової поправки до конституції, уряд заявив, що вона необхідна для захисту дітей “від нових сучасних ідеологічних тенденцій в західному світі,.. які становлять загрозу праву дітей на здоровий розвиток”.
Як повідомляв УНН, у минулому році в Угорщині закликали бойкотувати Coca-Cola через ЛГБТ-рекламу.