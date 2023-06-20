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Операція в політичних інтересах Орбана – Кулеба про, так званий, обмін українськими полоненими до Угорщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Обмін 11 українських військовополонених з рф до Угорщини здійснювався виключно в політичних інтересах прем’єра Угорщини Віктора Орбана. Таку позицію озвучив голова МЗС України Дмитро Кулеба в єфірі національного телемарафону, пише УНН.

Операція в політичних інтересах Орбана – Кулеба про, так званий, обмін українськими полоненими до Угорщини

Цитата

“Там була одна проста мета: Віктор Орбан мав показати угорцям і в Угорщині, й поза межами Угорщини, що він їхній єдиний захисник. Уся ця операція була реалізована в політичних інтересах однієї людини”, — зазначив Кулеба.

При цьому, він спростував заяви угорської сторони, що ці люди нині вільні у своїх діях.

“Насправді це не так. Вони перебувають під контролем — і навіть зустрічі з родичами тут вкрай дозовані. Консула, посла не пускають до них попри наші наполегливі вимоги. І ми зараз задіюємо всі важелі для того, щоб отримати доступ до наших громадян і повернути їх додому”.

Нагадаємо

В МЗС України продовжують вимагати від Угорщини допуску українських дипломатів до військовополонених.

У Єврокомісії, тим часом, заявили, що Угорщина має пояснити свою участь у звільненні українських військовополонених з рф

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