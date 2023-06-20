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Операция в политических интересах Орбана - Кулеба о, так называемом, обмене украинскими пленными в Венгрию

Киев • УНН

 • 1082657 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Обмен 11 украинских военнопленных из РФ в Венгрию осуществлялся исключительно в политических интересах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Такую позицию озвучил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

Операция в политических интересах Орбана - Кулеба о, так называемом, обмене украинскими пленными в Венгрию

Цитата

“Там была одна простая цель: Виктор Орбан должен был показать венграм и в Венгрии, и за пределами Венгрии, что он их единственный защитник. Вся эта операция была реализована в политических интересах одного человека”, — отметил Кулеба.

При этом, он опроверг заявления венгерской стороны, что эти люди сейчас свободны в своих действиях.

“На самом деле это не так. Они находятся под контролем — и даже встречи с родственниками здесь крайне дозированные. Консула, посла не пускают к ним, несмотря на наши настойчивые требования. И мы сейчас задействуем все рычаги для того, чтобы получить доступ к нашим гражданам и вернуть их домой”.

Напомним

В МИД Украины продолжают требовать от Венгрии допуска украинских дипломатов к военнопленным.

В Еврокомиссии, тем временем, заявили, что Венгрия должна объяснить свое участие в освобождении украинских военнопленных из рф

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