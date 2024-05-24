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Оператор тилу уклав договори на 130 мільйонів гривень на жіночу літню військову форму

Оператор тилу уклав договори на 130 мільйонів гривень на жіночу літню військову форму

Київ • УНН

 • 19114 перегляди

Міністерство оборони підписало контракти на суму майже 130 мільйонів гривень на закупівлю жіночих літніх польових костюмів, що складаються з куртки, штанів та нарукавних пов'язок з національною символікою, які покривають потребу до кінця 2024 року, при цьому понад 90% костюмів вже поставлено в різні військові частини.

Закупівельна агенція Міністерства оборони "‎Державний оператор тилу"‎ уклала договори на закупівлю жіночих літніх польових костюмів на суму майже 130 млн грн, передає УНН із посиланням на Міноборони.

Деталі

За даними відомства, усі угоди покривають потребу до кінця 2024 року. Понад 90% костюмів вже доставлені у різні військові частини.

Кожен комплект складається з трьох елементів: куртки, штанів і двох нарукавних знаків із національною символікою – державним прапором.

Жіночий костюм відрізняється від чоловічого за формою та складністю крою. Жіноча форма представлена у широкому діапазоні розмірів – від 40 до 64 та розрахована на зріст від 146 до 188 см.

Літня форма для ЗСУ: у ДОТ розповіли, скільки при закупівлі зекономили коштів на комплекті для одного військового09.04.24, 13:00 • 23442 перегляди

Крім літніх польових костюмів, "Державний оператор тилу" закупив жіночу спідню білизну. Потреба в цих елементах гардеробу для жінок у складі ЗСУ також забезпечена до кінця року.

Це перші тендери ДОТ на закупівлю жіночої форми, додали у Міноборони.

"Питання рівного забезпечення жінок і чоловіків у війську давно гостро обговорюється в суспільстві. Ініціативу беруть на себе й волонтерські організації та благодійні фонди, за що їм окрема вдячність. Потребу в закупівлі конкретної категорії товарів ДОТ отримує від Міністерства оборони, а вже зі свого боку ми беремо відповідальність за якісно проведені закупівельні й логістичні процеси, аби жінки в ЗСУ отримали необхідне речове забезпечення вчасно та у повних обсягах", – зазначила директорка з управління закупівлями ДОТ Вікторія Виноградова.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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