Оператор тилу уклав договори на 130 мільйонів гривень на жіночу літню військову форму
Київ • УНН
Міністерство оборони підписало контракти на суму майже 130 мільйонів гривень на закупівлю жіночих літніх польових костюмів, що складаються з куртки, штанів та нарукавних пов'язок з національною символікою, які покривають потребу до кінця 2024 року, при цьому понад 90% костюмів вже поставлено в різні військові частини.
Закупівельна агенція Міністерства оборони "Державний оператор тилу" уклала договори на закупівлю жіночих літніх польових костюмів на суму майже 130 млн грн, передає УНН із посиланням на Міноборони.
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За даними відомства, усі угоди покривають потребу до кінця 2024 року. Понад 90% костюмів вже доставлені у різні військові частини.
Кожен комплект складається з трьох елементів: куртки, штанів і двох нарукавних знаків із національною символікою – державним прапором.
Жіночий костюм відрізняється від чоловічого за формою та складністю крою. Жіноча форма представлена у широкому діапазоні розмірів – від 40 до 64 та розрахована на зріст від 146 до 188 см.
Літня форма для ЗСУ: у ДОТ розповіли, скільки при закупівлі зекономили коштів на комплекті для одного військового09.04.24, 13:00 • 23442 перегляди
Крім літніх польових костюмів, "Державний оператор тилу" закупив жіночу спідню білизну. Потреба в цих елементах гардеробу для жінок у складі ЗСУ також забезпечена до кінця року.
Це перші тендери ДОТ на закупівлю жіночої форми, додали у Міноборони.
"Питання рівного забезпечення жінок і чоловіків у війську давно гостро обговорюється в суспільстві. Ініціативу беруть на себе й волонтерські організації та благодійні фонди, за що їм окрема вдячність. Потребу в закупівлі конкретної категорії товарів ДОТ отримує від Міністерства оборони, а вже зі свого боку ми беремо відповідальність за якісно проведені закупівельні й логістичні процеси, аби жінки в ЗСУ отримали необхідне речове забезпечення вчасно та у повних обсягах", – зазначила директорка з управління закупівлями ДОТ Вікторія Виноградова.