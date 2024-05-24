Оператор тыла заключил договоры на 130 миллионов гривен на женскую летнюю военную форму

Закупочное агентство Министерства обороны "Государственный оператор тыла" заключила договоры на закупку женских летних полевых костюмов на сумму почти 130 млн грн, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

По данным ведомства, все сделки покрывают потребность до конца 2024 года. Более 90% костюмов уже доставлены в различные воинские части.

Каждый комплект состоит из трех элементов: куртки, брюк и двух нарукавных знаков с национальной символикой - государственным флагом.

Женский костюм отличается от мужского по форме и сложности кроя. Женская форма представлена в широком диапазоне размеров - от 40 до 64 и рассчитана на рост от 146 до 188 см.

Летняя форма для ВСУ: в ГОТ рассказали, сколько при закупке сэкономили средств на комплекте для одного военного

Кроме летних полевых костюмов, "Государственный оператор тыла" закупил женское нижнее белье. Потребность в этих элементах гардероба для женщин в составе ВСУ также обеспечена до конца года.

Это первые тендеры ГОТ на закупку женской формы, добавили в Минобороны.

"Вопрос равного обеспечения женщин и мужчин в армии давно остро обсуждается в обществе. Инициативу берут на себя и волонтерские организации и благотворительные фонды, за что им отдельная благодарность. Потребность в закупке конкретной категории товаров ГОТ получает от Министерства обороны, а уже со своей стороны мы берем ответственность за качественно проведенные закупочные и логистические процессы, чтобы женщины в ВСУ получили необходимое вещевое обеспечение вовремя и в полных объемах", - отметила директор по управлению закупками ГОТ Виктория Виноградова.