Оператор ГТС назвав обсяги транзиту газу з РФ за тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. "Оператор ГТС України" за перший тиждень року забезпечив транзит майже 400 млн м3 газу по новому контракту. Про це на брифінгу в четвер заявив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, передає кореспондент УНН.
"У нас заброньовані річні потужності. Як вони бронюються, написано в кодексі. Оплата здійснюється помісячно за принципом передоплати. Відповідно, ми вже отримали від Нафтогазу передоплату в повному обсязі за всі заброньовані потужності не залежно від того, який йде транзит", - сказав Макогон.
Говорячи про транзит, він зазначив, що в перші дні він становив близько 47 млн м3.
"Вчора у нас було 100 млн, сьогодні очікуємо близько 110 млн м3. За перший тиждень нами протранспортовано вже 375 млн м3 газу. Це менше, ніж заброньовано, але Газпром оплатив за все, що було заброньовано - 178 млн м3 за день", - додав він.
Як повідомлялося раніше в УНН, Нафтогаз очікує на використання іншими компаніями потужностей української ГТС.