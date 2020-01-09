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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112214 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 114318 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 128879 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105651 просмотра

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5 марта, 08:58 • 108210 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131903 просмотра

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Оператор ГТС назвал объемы транзита газа из РФ за неделю

Оператор ГТС назвал объемы транзита газа из РФ за неделю

Киев  •  УНН

 • 10422 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. "Оператор ГТС Украины" за первую неделю года обеспечил транзит почти 400 млн м3 газа по новому контракту. Об этом на брифинге в четверг заявил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, передает корреспондент УНН.

"У нас забронированы годовые мощности. Как они бронируются, написано в кодексе. Оплата осуществляется помесячно по принципу предоплаты. Соответственно, мы уже получили от Нафтогаза предоплату в полном объёме за все забронированные мощности не зависимо от того, какой идёт транзит", - сказал Макогон.

Говоря о транзите, он отметил, что в первые дни он составлял порядка 47 млн м3.

"Вчера у нас было 100 млн, сегодня ожидаем порядка 110 млн м3. За первую неделю мы протранспортировали уже 375 млн м3 газа. Это меньше, чем забронировано, но Газпром оплатил все что было забронировано - 178 млн м3 за день", - добавил он.

Как сообщалось ранее в УНН, Нафтогаз ожидает на использование другими компаниями мощностей украинской ГТС.

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