Оператор ГТС назвал объемы транзита газа из РФ за неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. "Оператор ГТС Украины" за первую неделю года обеспечил транзит почти 400 млн м3 газа по новому контракту. Об этом на брифинге в четверг заявил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, передает корреспондент УНН.
"У нас забронированы годовые мощности. Как они бронируются, написано в кодексе. Оплата осуществляется помесячно по принципу предоплаты. Соответственно, мы уже получили от Нафтогаза предоплату в полном объёме за все забронированные мощности не зависимо от того, какой идёт транзит", - сказал Макогон.
Говоря о транзите, он отметил, что в первые дни он составлял порядка 47 млн м3.
"Вчера у нас было 100 млн, сегодня ожидаем порядка 110 млн м3. За первую неделю мы протранспортировали уже 375 млн м3 газа. Это меньше, чем забронировано, но Газпром оплатил все что было забронировано - 178 млн м3 за день", - добавил он.
Как сообщалось ранее в УНН, Нафтогаз ожидает на использование другими компаниями мощностей украинской ГТС.