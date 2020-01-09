Нафтогаз очікує на використання іншими компаніями потужностей української ГТС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Нафтогаз очікує, що будуть заброньовані додаткові потужності української ГТС іншими користувачами і системами крім Газпрому. Про це на брифінгу в четвер, 9 січня, заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає кореспондент УНН.
"Ми очікуємо, що будуть заброньовані додаткові потужності як Газпромом, так і іншими користувачами і системами. І тут це вже наша задача на майбутнє зробити так, щоб не тільки Газпром користувався українською ГТС. Тепер для цього є всі можливості. Але тепер це завдання, з одного боку, оператора - почати за європейськими правилами робити маркетинг своїх послуг", - сказав Вітренко.
З його слів, Нафтогаз також розгляне надання послуг з організації транзиту не тільки Газпрому, але і іншим компаніям.
В свою чергу, генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон зазначив, що у разі якщо Газпрому "необхідні додаткові потужності, відповідно вони можуть дати заявку Нафтогазу - Нафтогаз у нас тоді купує додаткові потужності і платить відповідні коефіцієнти".
Як повідомлялося раніше в УНН, ніяких нових домовленостей про прямі поставки газу з РФ в Україну немає - Вітренко.