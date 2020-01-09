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5 марта, 15:49 • 127282 просмотра

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Нафтогаз ожидает на использование другими компаниями мощностей украинской ГТС

Нафтогаз ожидает на использование другими компаниями мощностей украинской ГТС

Киев  •  УНН

 • 10625 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Нафтогаз ожидает, что будут забронированы дополнительные мощности украинской ГТС другими пользователями и системами кроме Газпрома. Об этом на брифинге в четверг, 9 января, заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает корреспондент УНН.

"Мы ожидаем, что будут забронированы дополнительные мощности как Газпромом, так и другими пользователями и системами. И здесь это уже наша задача на будущее сделать так, чтобы не только Газпром пользовался украинской ГТС. Теперь для этого есть все возможности. Но теперь эта задача, с одной стороны, оператора - начать по европейским правилам делать маркетинг своих услуг", - сказал Витренко.

По его словам, Нафтогаз также рассмотрит предоставление услуг по организации транзита не только Газпрому, но и другим компаниям.

В свою очередь, генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон отметил, что в случае если Газпрому "необходимы дополнительные мощности, соответственно они могут дать заявку Нафтогазу - Нафтогаз у нас тогда покупает дополнительные мощности и платит соответствующие коэффициенты".

Как сообщалось ранее в УНН, никаких новых договоренностей о прямых поставках газа из РФ в Украину нету - Витренко.

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