Open Banking має бути захищений від зловживань з боку держави – експерт про українські реалії

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“Якщо розглядати Open Banking в рамках правової держави, коли до правоохоронних органів є високий рівень довіри, то нічого поганого в цьому нововведенні немає. Але, враховуючи нашу систему, можливість зловживань з боку правоохоронних органів, судової системи, корупцію тощо, цей інструмент може нести ризики щодо додаткових проблем, перш за все — для бізнесу та заможніх громадян. Тому важливо забезпечити роботу Open Banking у правовій площині”, — зазначив експерт.

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Позитивним моментом від розгорнення Open Banking Віктор Медвідь вважає створення інфраструктури для нових видів послуг, які можуть надаватися з використанням відкритої банками інформації. Однак важливим питанням, на думку експерта, є забезпечення безпеки даних.

Також можливим є й певний розподіл функціоналу між банками у відповідності до наявності власних якісних fintech-рішень.

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Резюмуючи, Віктор Медвідь зазначив, що наразі Open Banking — це глобальний тренд.

“Є відповідне рішення Європейського парламенту щодо впровадження на території ЄС відкритого банкінгу. Тому я думаю, якщо ми бажаємо євроінтегруватися, то будемо інтегрувати й всі інновації, резюмував економічний експерт.

Додамо

Реалізація Open Banking створить абсолютно нову рольову модель на фінансовому ринку, оскільки на ньому будуть діяти багато різних учасників з різними ліцензіями та дозволеним переліком операцій — вважає співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.

“Найголовніше завдання держави — забезпечити всіх учасників прозорими, зрозумілими правилами роботи”, — підкреслила експерт.

Не меншою за значенням, за її словами, є умова безпеки даних клієнтів.

Тому, як підкреслила співзасновниця Concord Fintech Solutions, стандарти реалізації, експлуатації та збереження клієнтських даних для всіх учасників ринку “повинні забезпечуватися на однаковому рівні, з єдиними стандартами та способами контролю”.

Контекст

Національний Банк України затвердив Концепцію відкритого банкінгу. Open Banking передбачає структурований і безпечний обмін даними між учасниками платіжного ринку через відкриті API (application programming interface). Головна перевага — надання можливості користувачам фінпослуг обирати комфортний спосіб використання своїх рахунків, а для бізнесу — налагодити взавзаємовигідну синергію та співпрацю, отримати нові можливості для розвитку новітніх рішень. Open Banking має запрацювати в Україні в серпні 2025 року.