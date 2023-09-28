Open Banking должен быть защищен от злоупотреблений со стороны государства - эксперт об украинских реалиях

ukru
Эксклюзив
06:36 • 66320 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 109071 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 136879 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 170702 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 131534 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 124021 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 164218 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116626 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 123087 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130679 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

13 марта, 02:27 • 75460 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

13 марта, 03:06 • 112820 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 78307 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

13 марта, 05:20 • 106061 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 63508 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 136893 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 170718 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 122098 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 129066 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 164230 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 63508 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 147352 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 154720 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 158999 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 156891 просмотра
Актуальное
Open Banking должен быть защищен от злоупотреблений со стороны государства - эксперт об украинских реалиях

Open Banking должен быть защищен от злоупотреблений со стороны государства - эксперт об украинских реалиях

Киев • УНН

 • 352733 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Если рассматривать Open Banking в рамках правового государства, когда к правоохранительным органам есть высокий уровень доверия, то в этом нововведении нет ничего плохого, но для украинских реалий важно обеспечить работу Open Banking в правовой плоскости и его защиту от возможных злоупотреблений со стороны представителей власти. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал экономический эксперт Виктор Медвидь.

Цитата

“Если рассматривать Open Banking в рамках правового государства, когда к правоохранительным органам есть высокий уровень доверия, то ничего плохого в этом нововведении нет. Но, учитывая нашу систему, возможность злоупотреблений со стороны правоохранительных органов, судебной системы, коррупцию и т.д., этот инструмент может нести риски дополнительных проблем, прежде всего — для бизнеса и состоятельных граждан. Поэтому важно обеспечить работу Open Banking в правовой плоскости”, — отметил эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские банки нуждаются в понятных стандартах для Open Banking-2025 — Елена Соседка

Положительным моментом от развертывания Open Banking Виктор Медвидь считает создание инфраструктуры для новых видов услуг, которые могут предоставляться с использованием открытой банками информации. Однако важным вопросом, по мнению эксперта, является обеспечение безопасности данных.

Также возможно и определенное распределение функционала между банками в соответствии с наличием собственных качественных fintech-решений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт: будущее украинского банкинга — в распределении функций между профильными участниками рынка

Резюмируя, Виктор Медвидь отметил, что сейчас Open Banking — это глобальный тренд.

“Есть соответствующее решение Европейского парламента по внедрению на территории ЕС открытого банкинга. Поэтому я думаю, если мы хотим евроинтегрироваться, то будем интегрировать и все инновации, резюмировал экономический эксперт.

Добавим

Реализация Open Banking создаст совершенно новую ролевую модель на финансовом рынке, поскольку на нем будут действовать много разных участников с разными лицензиями и разрешенным перечнем операций — считает соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

“Самая главная задача государства — обеспечить всех участников прозрачными, понятными правилами работы”, — подчеркнула эксперт.

Не меньшим по значению, по ее словам, является условие безопасности данных клиентов.

Поэтому, как подчеркнула соучредитель Concord Fintech Solutions, стандарты реализации, эксплуатации и сохранения клиентских данных для всех участников рынка “должны обеспечиваться на одинаковом уровне, с едиными стандартами и способами контроля”.

Контекст

Национальный Банк Украины утвердил Концепцию открытого банкинга. Open Banking предполагает структурированный и безопасный обмен данными между участниками платежного рынка через открытые API (application programming interface). Главное преимущество — предоставление возможности пользователям финуслуг выбирать комфортный способ использования своих счетов, а для бизнеса — наладить взаимовыгодную синергию и сотрудничество, получить новые возможности для развития новейших решений. Open Banking заработает в Украине в августе 2025 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы