Open Banking должен быть защищен от злоупотреблений со стороны государства - эксперт об украинских реалиях

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Если рассматривать Open Banking в рамках правового государства, когда к правоохранительным органам есть высокий уровень доверия, то в этом нововведении нет ничего плохого, но для украинских реалий важно обеспечить работу Open Banking в правовой плоскости и его защиту от возможных злоупотреблений со стороны представителей власти. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал экономический эксперт Виктор Медвидь.