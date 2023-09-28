Open Banking должен быть защищен от злоупотреблений со стороны государства - эксперт об украинских реалиях
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Если рассматривать Open Banking в рамках правового государства, когда к правоохранительным органам есть высокий уровень доверия, то в этом нововведении нет ничего плохого, но для украинских реалий важно обеспечить работу Open Banking в правовой плоскости и его защиту от возможных злоупотреблений со стороны представителей власти. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал экономический эксперт Виктор Медвидь.
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“Если рассматривать Open Banking в рамках правового государства, когда к правоохранительным органам есть высокий уровень доверия, то ничего плохого в этом нововведении нет. Но, учитывая нашу систему, возможность злоупотреблений со стороны правоохранительных органов, судебной системы, коррупцию и т.д., этот инструмент может нести риски дополнительных проблем, прежде всего — для бизнеса и состоятельных граждан. Поэтому важно обеспечить работу Open Banking в правовой плоскости”, — отметил эксперт.
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Положительным моментом от развертывания Open Banking Виктор Медвидь считает создание инфраструктуры для новых видов услуг, которые могут предоставляться с использованием открытой банками информации. Однако важным вопросом, по мнению эксперта, является обеспечение безопасности данных.
Также возможно и определенное распределение функционала между банками в соответствии с наличием собственных качественных fintech-решений.
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Резюмируя, Виктор Медвидь отметил, что сейчас Open Banking — это глобальный тренд.
“Есть соответствующее решение Европейского парламента по внедрению на территории ЕС открытого банкинга. Поэтому я думаю, если мы хотим евроинтегрироваться, то будем интегрировать и все инновации, резюмировал экономический эксперт.
Добавим
Реализация Open Banking создаст совершенно новую ролевую модель на финансовом рынке, поскольку на нем будут действовать много разных участников с разными лицензиями и разрешенным перечнем операций — считает соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.
“Самая главная задача государства — обеспечить всех участников прозрачными, понятными правилами работы”, — подчеркнула эксперт.
Не меньшим по значению, по ее словам, является условие безопасности данных клиентов.
Поэтому, как подчеркнула соучредитель Concord Fintech Solutions, стандарты реализации, эксплуатации и сохранения клиентских данных для всех участников рынка “должны обеспечиваться на одинаковом уровне, с едиными стандартами и способами контроля”.
Контекст
Национальный Банк Украины утвердил Концепцию открытого банкинга. Open Banking предполагает структурированный и безопасный обмен данными между участниками платежного рынка через открытые API (application programming interface). Главное преимущество — предоставление возможности пользователям финуслуг выбирать комфортный способ использования своих счетов, а для бизнеса — наладить взаимовыгодную синергию и сотрудничество, получить новые возможности для развития новейших решений. Open Banking заработает в Украине в августе 2025 года.