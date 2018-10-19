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ОПЕК побоюється зниження цін на нафту в найближчі тижні

ОПЕК побоюється зниження цін на нафту в найближчі тижні

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Збільшення запасів і зростання видобутку нафти у США можуть привести до зниження цін на нафту в найближчі тижні. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на внутрішній звіт ОПЕК, інформує УНН.

“Майбутнє сезонне зниження попиту на нафтопродукти може призвести до збільшення запасів. В умовах зростання нафтовидобутку в США це може стати „ведмежим“ фактором для цін на нафту в найближчі кілька тижнів”, — йдеться в документі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Чилі стався масштабний розлив нафти

ОПЕК також вважає, що на цінах може позначитися заплановане техобслуговування на російських НПЗ. “Перегляд глобальних економічних прогнозів Міжнародним валютним фондом, викликаний торговими суперечками між США та їхніми партнерами, привів до більшої невизначеності щодо зростання попиту на нафту в 2019 році”, — додали в організації.

Напередодні, 18 жовтня, ціна на нафту марки Brent опустилася нижче 80 дол. за барель уперше за місяць. Вартість бареля нафти WTI знизилася до 68,7 доларів США.

Як раніше інформував УНН, Саудівська Аравія не в змозі компенсувати дефіцит нафти на світовому ринку після того, як з нього через санкції США піде іранська нафта.

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