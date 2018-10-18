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Brent торгується вище 80 дол. за барель

Brent торгується вище 80 дол. за барель

Київ • УНН

 • 8232 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні у четвер зранку зросли в ціні до 80,07 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 7:57, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,02%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна збільшила видобуток нафти

При цьому ціна листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 69,79 долара за барель, додавши 0,06%.

Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.

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