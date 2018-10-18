Brent торгуется выше 80 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре в четверг утром выросли в цене до 80,07 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 7:57, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,02%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина увеличила добычу нефти
При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 69,79 доллара за баррель, прибавив 0,06%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.